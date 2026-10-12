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Общество 12 октября 2026 19:24

Путин назначил в Татарстане одиннадцать новых судей

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Путин назначил в Татарстане одиннадцать новых судей
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил в Татарстане одиннадцать новых судей, включая трех судей Верховного суда РТ. Документ размещен на портала официального опубликования правовых актов.

Судьями Верховного суда Татарстана стали Марат Амиров, Артур Киселев и Римма Фатхутдинова. Председателями Апастовского и Сармановского районных судов на шесть лет назначены Гульнара Галимова и Рустем Ханипов соответственно.

Судьями Авиастроительного и Кировского районных судов Казани стали Алмаз Ахмадиев и Гульнара Миннуллина. Судьями Азнакаевского, Лениногорского, Набережночелнинского и Нижнекамского городских судов назначены Зульфия Низамиева, Дмитрий Рылов, Лилия Ахметова и Татьяна Ярцева.

При этом Виктор Демидов освобожден от обязанностей представителя Президента РФ в квалификационных коллегиях судей в Татарстане.

#назначение судей #Владимир Путин
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