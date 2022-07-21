Путин назначил Ушакова главой комитета по подготовке к саммиту «Россия — Африка»

Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Юрия Ушакова главой оргкомитета по подготовке второго по счету саммита «Россия — Африка», который пройдет в следующем году. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

«Назначить председателем Организационного комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2023 году второго саммита Россия — Африка и других мероприятий в формате Россия — Африка помощника Президента Российской Федерации Ушакова Ю.В», — сказано в тексте.

Путин также поручил в течение месяца утвердить состав оргкомитета. Правительство РФ должно будет обеспечить финансирование всех расходов. Первый саммит «Россия — Африка» состоялся 2019 году в Сочи.

В июне на встрече с председателем Африканского союза и Президентом Сенегала Маки Саллом глава российского государства подчеркнул, что Россия на новом этапе своего развития придает большое значение развитию отношений со своими африканскими партнерами.