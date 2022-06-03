Путин: Россия всегда была на стороне Африки в ее борьбе с колониализмом

Россия всегда поддерживала Африку в борьбе с колониализмом. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Африканского союза и Президентом Сенегала Маки Саллом в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер поздравил коллегу с 60-летием установления дипломатических отношений между странами. «У нас с Сенегалом тоже большое событие — 60-летие установления дипломатических отношений. И скоро, в ближайшие несколько дней, вы будете отмечать и создание Африканского союза. В этой связи хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, всегда поддерживала Африку в её борьбе с колониализмом», — заметил Путин.

При этом, по его словам, на новом этапе развития Россия придает большое значение отношениям с африканскими партнерами, которые показывают положительные результаты.

Путин заверил, что РФ настроена и дальше развивать сотрудничество с Африкой в торговле, укреплять гуманитарные связи и делать всё, чтобы этот процесс набирал обороты.

«Растет и роль Африки на международной арене, в целом в политическом плане. Мы считаем, что Африка в целом и отдельные ее государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, вся Африка в целом имеет огромные перспективы <...>», — подчеркнул Президент России.