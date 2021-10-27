Путин назначил сенатора Львову-Белову на пост детского омбудсмена РФ

Президент России Владимир Путин своим указом назначил сенатора от Пензенской области Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка в РФ.

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», — отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня подписания главой государства.

Мария Львова-Белова — уроженка Пензы. Ей 36 лет, она мать и опекун 22 детей. С сентября 2020 года представляла Пензенскую область в Совете Федерации.

Прежний уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова подала в отставку после избрания депутатом Государственной думы ФС РФ VIII созыва. Среди кандидатов на ее пост СМИ называли не только Львову-Белову, но и детского омбудсмена Татарстана Ирину Волынец.