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12 октября 2021  14:13

В Московском Кремле обсуждают назначение Ирины Волынец на пост детского омбудсмена РФ

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В Администрации Президента РФ обсуждают назначение уполномоченного по правам ребенка в РТ Ирины Волынец на пост детского омбудсмена России. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Московском Кремле.

По данным издания, одна из рассматриваемых кандидатур — 48-летняя Ирина Боровова, которая возглавляет Ассоциацию онкологических пациентов «Здравствуй!» и общественную организацию «Наши дети».  

«Среди других обсуждаемых кандидатов — сенатор Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, член Общественной палаты, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре», — отмечает газета.  

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова подала в отставку после избрания депутатом Государственной думы ФС РФ VIII созыва.

#ирина волынец #детский омбудсмен
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