Путин назначил послов РФ в Иране и Кабо-Верде, а также на Мальдивах и Шри-Ланке

Президент России Владимир Путин назначил новых чрезвычайных и полномочных послов РФ в четырех государствах: на Шри-Ланке и Мальдивах, в Иране и Кабо-Верде. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым послом в Иране стал Алексей Дедов. Аналогичную должность в Кабо-Верде занял Юрий Материя.

Послом сразу в двух островных государствах Индийского океана, Шри-Ланке и Мальдивской Республике, назначен Леван Джагарян.

В прошлом году предполагалось, что послом в Кабо-Верде станет Наталья Поклонская, однако она отказалась от должности, сославшись на личные обстоятельства.