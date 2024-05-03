Президент России Владимир Путин назначил посла в Буркина-Фасо. Указ размещен на портале правовой информации.

«Назначить Мартынова Игоря Александровича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Буркина-Фасо», — сказано в документе.

Еще одним указом глава государства освободил от данных обязанностей Алексея Салтыкова, который с 2022 года являлся чрезвычайным и полномочным послом в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству.

В декабре 2023 года российское посольство возобновило свою работу в Уагадугу после 31-летнего перерыва. О планах по возобновлению работы диппредставительства Владимир Путин заявил на встрече с Президентом переходного периода африканской республики Ибрагимом Траоре.