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Путин назначил посла в Буркина-Фасо
Президент России Владимир Путин назначил посла в Буркина-Фасо. Указ размещен на портале правовой информации.
«Назначить Мартынова Игоря Александровича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Буркина-Фасо», — сказано в документе.
Еще одним указом глава государства освободил от данных обязанностей Алексея Салтыкова, который с 2022 года являлся чрезвычайным и полномочным послом в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству.
В декабре 2023 года российское посольство возобновило свою работу в Уагадугу после 31-летнего перерыва. О планах по возобновлению работы диппредставительства Владимир Путин заявил на встрече с Президентом переходного периода африканской республики Ибрагимом Траоре.
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