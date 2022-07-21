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Официальная хроника
21 июля 2022  15:30

Путин назначил нового замглавы Россотрудничества

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Заместителем руководителя Россотрудничества вместо Натальи Поклонской стал Кирилл Богомолов. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

«Назначить Богомолова Кирилла Сергеевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее Богомолов занимал должность начальника управления ведомства по содействию международному развитию и гуманитарных программ.

Наталья Поклонская, освобожденная от должности в июне, напомним, позже была назначена советником Генпрокурора России.

#Владимир Путин #новое назначение #россотрудничество
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