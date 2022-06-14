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Официальная хроника
14 июня 2022  12:34

Наталья Поклонская назначена на должность советника Генпрокурора РФ

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Наталья Поклонская заняла пост советника Генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. 

«Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе», — сказала она. 

Поклонская также отметила, что перестает вести социальные сети и какую-либо публичную деятельность и будет заниматься задачами, поставленными Генпрокурором РФ.

13 июня Президент РФ Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую с поста заместителя главы Россотрудничества.

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