Наталья Поклонская назначена на должность советника Генпрокурора РФ

Наталья Поклонская заняла пост советника Генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе», — сказала она.

Поклонская также отметила, что перестает вести социальные сети и какую-либо публичную деятельность и будет заниматься задачами, поставленными Генпрокурором РФ.

13 июня Президент РФ Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую с поста заместителя главы Россотрудничества.