Наталья Поклонская назначена на должность советника Генпрокурора РФ
Наталья Поклонская заняла пост советника Генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе», — сказала она.
Поклонская также отметила, что перестает вести социальные сети и какую-либо публичную деятельность и будет заниматься задачами, поставленными Генпрокурором РФ.
13 июня Президент РФ Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую с поста заместителя главы Россотрудничества.