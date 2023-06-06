Путин назначил нового заместителя министра юстиции РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового заместителя министра юстиции РФ. Им стала глава Департамента экономического и гражданского законодательства в составе Минюста Елена Ардабьева.

«<...> назначить заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — уточняется в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, 30 мая, глава государства снял с поста прежнего заместителя главы Минюста РФ Алису Безродную, которая занимала эту должность с 2019 года.