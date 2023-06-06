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Путин назначил нового заместителя министра юстиции РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового заместителя министра юстиции РФ. Им стала глава Департамента экономического и гражданского законодательства в составе Минюста Елена Ардабьева.
«<...> назначить заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — уточняется в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее, 30 мая, глава государства снял с поста прежнего заместителя главы Минюста РФ Алису Безродную, которая занимала эту должность с 2019 года.
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