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Политика 6 июня 2023 16:46

Путин назначил нового заместителя министра юстиции РФ

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового заместителя министра юстиции РФ. Им стала глава Департамента экономического и гражданского законодательства в составе Минюста Елена Ардабьева.

«<...> назначить заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — уточняется в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, 30 мая, глава государства снял с поста прежнего заместителя главы Минюста РФ Алису Безродную, которая занимала эту должность с 2019 года.

#Владимир Путин #минюст рф
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