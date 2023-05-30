Путин уволил замминистра юстиции России

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении заместителя главы Минюста РФ Алисы Безродной от должности.

«Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя Министра юстиций Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Алиса Безродная родилась в 1985 году в Санкт-Петербурге. Окончила Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2005 по 2007 годы работала в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Петербургу и Ленинградской области. С 2010 по 2016 годы занимала различные должности в Минюсте РФ. 1 апреля 2019 года указом Путина была назначена заместителем Министра юстиции.