news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин уволил замминистра юстиции России
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении заместителя главы Минюста РФ Алисы Безродной от должности.
«Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя Министра юстиций Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Алиса Безродная родилась в 1985 году в Санкт-Петербурге. Окончила Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2005 по 2007 годы работала в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Петербургу и Ленинградской области. С 2010 по 2016 годы занимала различные должности в Минюсте РФ. 1 апреля 2019 года указом Путина была назначена заместителем Министра юстиции.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2