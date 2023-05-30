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Общество 30 мая 2023 12:01

Путин уволил замминистра юстиции России

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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении заместителя главы Минюста РФ Алисы Безродной от должности.

«Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя Министра юстиций Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Алиса Безродная родилась в 1985 году в Санкт-Петербурге. Окончила Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2005 по 2007 годы работала в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Петербургу и Ленинградской области. С 2010 по 2016 годы занимала различные должности в Минюсте РФ. 1 апреля 2019 года указом Путина была назначена заместителем Министра юстиции.

#Владимир Путин #минюст рф
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