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Официальная хроника
7 ноября 2022  15:36

Путин назначил нового прокурора Чечни

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Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Чеченской Республики. Им стал Арсан Адаев, возглавлявший прокуратуру Грозненского района. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Последние десять лет, с 2012 года, прокуратуру Чечни возглавлял Шарпудди Абдул-Кадыров. В конце октября срок его полномочий истек.

Согласно тексту документа, Адаев назначен на эту должность на 5-летний срок. Указ вступает в силу со дня подписания – 7 ноября. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава государства почти на 3 тыс. сотрудников увеличил штат российской прокуратуры.

 

#Владимир Путин #чеченская республика #Прокуратура
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