Путин назначил нового прокурора Чечни

Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Чеченской Республики. Им стал Арсан Адаев, возглавлявший прокуратуру Грозненского района. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Последние десять лет, с 2012 года, прокуратуру Чечни возглавлял Шарпудди Абдул-Кадыров. В конце октября срок его полномочий истек.

Согласно тексту документа, Адаев назначен на эту должность на 5-летний срок. Указ вступает в силу со дня подписания – 7 ноября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава государства почти на 3 тыс. сотрудников увеличил штат российской прокуратуры.