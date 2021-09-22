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Ру Тат
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22 сентября 2021  10:46

Путин назначил нового представителя РФ при ОДКБ

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Новым постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначен Микаэл Агасандян. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. 

Документ опубликован на портале правовой информации. Он вступил в силу со дня подписания — 21 сентября текущего года.

Другим указом Путин освободил от этой должности Андрея Шведова, занимавшего этот пост с февраля 2019 года.

Микаэл Агасандян с 2015 года работал заместителем директора Департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ. Он отвечал за вопросы, связанные с деятельностью Совета Безопасности ООН, ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Африке, санкционной политикой и отношениями на Балканах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Душанбе прошел саммит глав государств — членов Организации договора о коллективной безопасности. Президент РФ Путин принял в нем участие дистанционно.

#владимир путин #ОДКБ
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