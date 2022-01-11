Путин назначил нового посла в Тунисской Республике

Президент России Владимир Путин сегодня назначил нового посла в Тунисе. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Золотова Александра Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Тунисской Республике», — говорится в документе.

Еще одним сегодняшним указом Президент освободил от обязанностей посла в Тунисе Сергея Николаева.

Вчера, 10 января, Путин назначил нового посла РФ в Центральной Африканской Республике, о чем сообщало ИА «Татар-информ».