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Ру Тат
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Официальная хроника
11 января 2022  15:42

Путин назначил нового посла в Тунисской Республике

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Президент России Владимир Путин сегодня назначил нового посла в Тунисе. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Золотова Александра Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Тунисской Республике», — говорится в документе.

Еще одним сегодняшним указом Президент освободил от обязанностей посла в Тунисе Сергея Николаева. 
Вчера, 10 января, Путин назначил нового посла РФ в Центральной Африканской Республике, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Владимир Путин #посол #Назначение
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