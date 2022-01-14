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Политика
14 января 2022  16:44

Путин назначил нового Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Беларуси

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Президент России Владимир Путин назначил экс-председателя Госдумы Бориса Грызлова новым Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Беларусь. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 25 марта 2021 года этот пост занимал дипломат Евгений Лукьянов, которого глава государства сегодня освободил от должности. 

В конце прошлого года российский лидер также подписал указ о присвоении рангов Чрезвычайных и Полномочных Послов ряду российских дипломатов.

 

#послы #указ президента рф #Владимир Путин
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