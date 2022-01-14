Путин назначил нового Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Беларуси
Президент России Владимир Путин назначил экс-председателя Госдумы Бориса Грызлова новым Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Беларусь. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С 25 марта 2021 года этот пост занимал дипломат Евгений Лукьянов, которого глава государства сегодня освободил от должности.
В конце прошлого года российский лидер также подписал указ о присвоении рангов Чрезвычайных и Полномочных Послов ряду российских дипломатов.