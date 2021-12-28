Путин присвоил ранги чрезвычайных и полномочных послов ряду российских дипломатов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении рангов чрезвычайных и полномочных послов ряду российских дипломатов. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Полномочными и чрезвычайными послами стали посол РФ в Республике Мадагаскар Андрей Андреев, директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин, посол РФ в Великом герцогстве Люксембург Дмитрий Лобанов и другие.

Кроме того, российский лидер присвоил ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника 1-го класса директору Департамента безопасности МИД РФ Роману Амбарову, советнику-посланнику Посольства РФ в ФРГ Алексею Корлякову и ряду других дипломатов.

Помимо этого, ранга Чрезвычайного и Полномочного посланника 2-го класса удостоены заместитель постоянного представителя РФ при Организации Исламского сотрудничества в городе Джидде Королевства Саудовская Аравия Ильдус Илишев, Генеральный консул РФ в Антверпене Королевства Бельгия Георгий Кузнецов, советник-посланник Посольства РФ в Республике Беларусь Петр Фролов и другие дипломаты.