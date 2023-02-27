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Политика 27 февраля 2023 16:18

Путин назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совбеза РФ

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Дмитрий Грибков назначен на должность помощника секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Грибкова Дмитрия Геннадьевича помощником Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», – говорится в указе.

Ранее Грибков занимал должность референта Аппарата Совбеза РФ.

Напомним, Совбез возглавляет Путин, секретарем с 2008 года является Николай Патрушев.

20 января стало известно, что Путин снял с должности помощника секретаря Совбеза РФ Алексея Павлова, который занимал этот пост с 2009 года.

#кадровые назначения #Владимир Путин
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