Путин снял с должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова

Президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Алексея Павлова. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

«Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», – говорится в документе, подписанном 20 января.

Должность помощника секретаря Совбеза РФ Павлов занимал с 19 марта 2009 года. Ранее, с 1996 года, работал на различных должностях в ФСБ России.