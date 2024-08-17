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Политика 17 августа 2024 21:02

Путин назначил Цивилеву на пост статс-секретаря — замминистра обороны

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Путин назначил Цивилеву на пост статс-секретаря — замминистра обороны
Анна Цивилева
Фото: rais.tatarstan.ru

Президент Владимир Путин назначил Анну Цивилеву на пост статс-секретаря — замминистра обороны России. Указ появился на портале правовой информации.

С 2023-й по 2024-й Цивилева возглавляла Фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества», с 17 июня этого года была назначена на пост замглавы Минобороны РФ.

Также глава государства подписал еще один указ о назначении – замглавы МИД России Сергей Бутин переведен на должность первого заместителя министра иностранных дел РФ.

#Владимир Путин
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