Путин назначил Цивилеву на пост статс-секретаря — замминистра обороны

Анна Цивилева

Фото: rais.tatarstan.ru

Президент Владимир Путин назначил Анну Цивилеву на пост статс-секретаря — замминистра обороны России. Указ появился на портале правовой информации.

С 2023-й по 2024-й Цивилева возглавляла Фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества», с 17 июня этого года была назначена на пост замглавы Минобороны РФ.

Также глава государства подписал еще один указ о назначении – замглавы МИД России Сергей Бутин переведен на должность первого заместителя министра иностранных дел РФ.