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Политика 17 августа 2024 17:48

Путин назначил первого заместителя главы российского МИД

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Президент России Владимир Путин назначил на пост первого заместителя министра иностранных дел РФ замглавы МИД Сергея Бутина. Указ опубликован на сайте правовой информации.

Бутин с 1996 года работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате внешнеполитического ведомства и за рубежом, в том числе в Японии (владеет русским и японским языками). На посту замминистра (был назначен в мае 2023 года) отвечал за вопросы кадровой работы и генерального секретариата.

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