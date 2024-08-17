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Путин назначил первого заместителя главы российского МИД
Президент России Владимир Путин назначил на пост первого заместителя министра иностранных дел РФ замглавы МИД Сергея Бутина. Указ опубликован на сайте правовой информации.
Бутин с 1996 года работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате внешнеполитического ведомства и за рубежом, в том числе в Японии (владеет русским и японским языками). На посту замминистра (был назначен в мае 2023 года) отвечал за вопросы кадровой работы и генерального секретариата.
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