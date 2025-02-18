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Политика 18 февраля 2025 21:11

Путин назначил Борисова спецпредставителем по космосу вместо Крикалева

Путин назначил Борисова спецпредставителем по космосу вместо Крикалева
Юрий Борисов в 2018 году
Фото: © «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего руководителя Роскосмоса Юрия Борисова своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Другим указом Путин освободил от этой должности космонавта Сергея Крикалева, исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам. Он занимал данный пост с января 2024 года.

Ранее, в начале февраля, Юрия Борисова, руководившего госкорпорацией «Роскосмос» с июля 2022 года, сменил Дмитрий Баканов, работавший до того заместителем министра транспорта РФ.

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#Роскосмос #Юрий Борисов #Владимир Путин
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