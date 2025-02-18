Путин назначил Борисова спецпредставителем по космосу вместо Крикалева

Юрий Борисов в 2018 году

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Президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего руководителя Роскосмоса Юрия Борисова своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Другим указом Путин освободил от этой должности космонавта Сергея Крикалева, исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам. Он занимал данный пост с января 2024 года.

Ранее, в начале февраля, Юрия Борисова, руководившего госкорпорацией «Роскосмос» с июля 2022 года, сменил Дмитрий Баканов, работавший до того заместителем министра транспорта РФ.