Путин назначил Бердникова послом в Либерии

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бердникова Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Либерии. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что Бердников назначен послом в республике «по совместительству».

Как уточняет ТАСС, Россия не имеет своего посольства в Либерии, интересы РФ в этой африканской стране представляет посольство в Гане.

Президент назначил Бердникова послом России в Гане 17 мая текущего года, о чем сообщало ИА «Татар-информ».