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Официальная хроника
23 ноября 2021  18:50

Путин назначил Бердникова послом в Либерии

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Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бердникова Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Либерии. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что Бердников назначен послом в республике «по совместительству». 

Как уточняет ТАСС, Россия не имеет своего посольства в Либерии, интересы РФ в этой африканской стране представляет посольство в Гане.

Президент назначил Бердникова послом России в Гане 17 мая текущего года, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#владимир путин #посол
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