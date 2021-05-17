Путин назначил новых послов РФ в Гане и Эритрее

Президент РФ Владимир Путин сегодня своими указами назначил новых российских послов в Республике Гана и Государстве Эритрея. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Гана стал Сергей Бердников, а в Государстве Эритрея — Игорь Мозго.

Ранее российским послом в Гане и соседней Либерии был Дмитрий Суслов, а в Эритрее — Азим Ярахмедов. Обоих дипломатов освободили от выполнения обязанностей указом Президента РФ.