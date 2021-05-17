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Ру Тат
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17 мая 2021  15:44
Ульяна Сушкова

Путин назначил новых послов РФ в Гане и Эритрее

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Президент РФ Владимир Путин сегодня своими указами назначил новых российских послов в Республике Гана и Государстве Эритрея. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации

Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Гана стал Сергей Бердников, а в Государстве Эритрея — Игорь Мозго. 

Ранее российским послом в Гане и соседней Либерии был Дмитрий Суслов, а в Эритрее — Азим Ярахмедов. Обоих дипломатов освободили от выполнения обязанностей указом Президента РФ.

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