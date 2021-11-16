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Официальная хроника
16 ноября 2021  13:05

Путин назначил Артюхова председателем комиссии Госсовета по молодежной политике

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Президент России Владимир Путин назначил губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению «Молодежная политика».

Глава государства подписал соответствующий указ, который опубликован на официальном портале правовых актов. «Настоящий указ вступает в силу со дня подписания (15 ноября — прим. Т-и)», — сообщается в документе.

Как руководитель профильной комиссии, Артюхов автоматически оказался включен в состав президиума Государственного совета России.

#госсовет рф #Владимир Путин
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