Путин назначил Артюхова председателем комиссии Госсовета по молодежной политике

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению «Молодежная политика».

Глава государства подписал соответствующий указ, который опубликован на официальном портале правовых актов. «Настоящий указ вступает в силу со дня подписания (15 ноября — прим. Т-и)», — сообщается в документе.

Как руководитель профильной комиссии, Артюхов автоматически оказался включен в состав президиума Государственного совета России.