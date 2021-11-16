Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в составе президиума Государственного совета России. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В обновленный состав президиума включены губернаторы Ямало-Ненецкого автономного округа, Астраханской и Ленинградской областей — Дмитрий Артюхов, Игорь Бабушкин и Александр Дрозденко, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова и глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло. А также губернатор Камчатского края Владимир Солодов, главы республик Башкортостан и Алтай — Радий Хабиров и Олег Хорохордин, губернаторы Калужской и Курганской областей — Владислав Шапша и Вадим Шумков, полномочный представитель Президента в Уральском федерального округе Владимир Якушев.

При этом еще десять государственных деятелей этим же распоряжением исключены из состава президиума Госсовета. Это губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, бывший губернатор Ярославской области, а теперь помощник Президента Дмитрий Миронов, губернаторы Тюменской, Магаданской и Свердловской областей — Александр Моор, Сергей Носов и Денис Паслер, глава Севастополя Михаил Развожаев. А также губернатор Курской области Роман Старовойт, главы Карачаево-Черкесской Республики и Республики Коми — Рашид Темрезов и Владимир Уйба, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания (15 ноября — прим. Т-и)», — сказано в документе.

Президиум формируется для решения текущих вопросов деятельности Государственного совета России. Он состоит из 28 человек. В него автоматически включаются те 18 руководителей регионов, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета. Среди них есть и Президент Татарстана Рустам Минниханов как председатель комиссии Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». Еще десять человек входят в состав этой структуры на ротационной основе.