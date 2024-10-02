Путин назначил Артема Жогу полпредом Президента в УрФО

Артем Жога

Фото: kremlin.ru

Полномочным представителем Президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе вместо ставшего ранее первым вице-спикером Совета Федерации Владимира Якушева стал Артем Жога, прежде возглавлявший Народный совет Донецкой народной республики. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Глава государства подписал соответствующий указ. «<...> назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — сказано в документе.

Артем Жога — Герой ДНР, участник специальной военной операции, член партии «Единая Россия». С сентября 2023 года занимал пост Председателя Народного совета ДНР. Перед президентскими выборами 2024 года стал сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина. Член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества».

Сын Артема Жоги — командир батальона «Спарта», Герой России Владимир Жога (позывной Воха) погиб 5 марта 2022 года в Волновахе. После гибели сына отец командовал батальоном «Спарта» до сентября 2023 года.

Владимир Якушев был избран первым заместителем Председателя Совета Федерации 25 сентября этого года, о чем сообщал «Татар-информ».