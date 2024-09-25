Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации

Владимир Якушев

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев избран первым заместителем Председателя Совета Федерации. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Кандидатуру политика на эту должность предложила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а на пост сенатора его выдвинул губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Летом этого года [Владимир Якушев] был назначен на должность исполняющего обязанности секретаря Генсовета „Единой России“. Партия с его непосредственным участием прошла подготовку к ЕДГ (единому дню голосования — прим. Т-и), показав блестящие результаты на выборах по всей стране. Управленческий опыт наработан колоссальный. Владимир Владимирович прошел все этапы большого жизненного и профессионального пути», — заявила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации напомнила, что Якушев родился в 1968 году, прошел военную службу в рядах Советской армии, окончил Тюменский государственный университет, получил степень кандидата экономических наук. Работал на разных должностях в банковском секторе, был вице-губернатором региона, главой города Тюмени, возглавлял Тюменскую область. Затем руководил Министерством строительства и ЖКХ РФ, а с 2020 года стал полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе.

Матвиенко добавила, что в верхней палате парламента очень ценят, когда приходят «люди знающие, погруженные в проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности и готовы энергично решать самые актуальные вопросы».

«Я уверена, что Владимир Владимирович сможет себя проявить на должности первого заместителя Председателя Совета Федерации и достойно справиться с этой ответственной работой», — заключила она.

«Владимир Якушев — профессионал своего дела, человек, знающий проблемы людей, мыслящий глобально и вникающий в детали. Его назначение — подтверждение востребованности навыков и огромного опыта, который, уверен, будет реализован во благо людей», — заметил в свою очередь депутат Государственной Думы от Татарстана, председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин