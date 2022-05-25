Сенаторы Совета Федерации поддержали кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС

На 525-м заседании сенаторы единоглассно поддержали кандидатуру Александра Куренкова на должность руководителя МЧС России. Принято соответствующее Постановление Совета Федерации.

Перед сенаторами выступил полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев. Во время обсуждения Куренков ответил на все вопросы сенаторов. Об этом сообщается в пресс-службе Совета Федерации.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС.