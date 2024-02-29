Путин: Наука – это основа технологической базы развития России

Президент РФ Владимир Путин назвал науку основой основ технологической базы развития России.

«На встрече с учеными, сотрудниками РАН, я говорил, что даже в самые сложные периоды Россия никогда не отказывалась от решения задач фундаментального характера. Всегда думала о будущем. И мы сейчас должны поступать также, ну, собственно, мы так и стараемся делать», — сказал российский лидер на Послании Федеральному собранию.

Приводя примеры российских достижений в науке, Путин назвал спектр научных установок класса мегасайнс, аналогов которого нет ни у одной страны мира. Они дают уникальные возможности как российским ученым, так и научным сотрудникам из других стран.

«Отечественная научая инфраструктура — наше мощное конкурентное преимущество, как в сфере фундаментальной науки, так и в сфере заделов для фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности и развитии космических программ», — подчеркнул Президент.