Путин: Наши аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия

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Российские аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми ключевыми видами продовольствия. Об этом в своем поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником заявил Президент России Владимир Путин.

«В прошлом году собран рекордный за всю историю объём зерна — почти 158 млн тонн. И в этом году страна вновь получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мяса, молока, рыбы», — говорится в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства выразил работникам АПК и перерабатывающей промышленности глубокую признательность за их напряженный труд, любовь к родной земле и умение добиваться больших результатов, значимых для всей страны.

Путин подчеркнул, что именно усилиями всех тех, кто работает в поле и на фермах, на пищевых производствах и в профильных научных институтах, отечественное сельское хозяйство и пищевая промышленность качественно изменились и стали настоящими локомотивами экономики страны.

На республиканском совещании 7 октября Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей экономики региона, о чем сообщал «Татар-информ».