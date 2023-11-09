Путин направил приветствие участникам стартовавшего в Казани слета студотрядов

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам открывшегося сегодня в столице Татарстана Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 64-го трудового семестра.

«Ваши встречи — всегда большое, важное событие. Ведь для многих поколений граждан нашей страны с работой в студенческих отрядах связаны яркие, незабываемые страницы юности, начало профессионального пути», — отмечается в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

По мнению Путина, нынешние студотрядовцы «достойно продолжают славные дела своих предшественников, бережно хранят <…> традиции товарищества и взаимопомощи, вносят деятельный вклад в реализацию масштабных, востребованных временем проектов» в резочных областях.

«И, конечно, самого глубокого признания заслуживает ваше искреннее участие в развитии молодежного движения в новых регионах России, серьезная поддержка, которую вы оказываете в восстановлении инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — добавил Путин.

Президент также выразил уверенность, что слет пройдет в атмосфере дружбы и взаимопонимания, а инициативы и предложения его участников обязательно осуществятся, пожелав делегатам «успехов в наступившем учебном году и всего наилучшего».

Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 64-го трудового семестра, проходит в Казани в 9 по 12 ноября. На него приехали примерно 2,5 тыс. активистов, причем не только из России, но и из Беларуси.