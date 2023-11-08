«Казань станет сердцем студотрядов России»: движение подведет итоги года в столице РТ

С 9 по 12 ноября в Казани пройдет Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 64-го трудового семестра. На него приедут примерно 2,5 тыс. активистов, причем не только из России, но и из Беларуси. Они смогут поучаствовать в образовательной программе, осмотреть выставку крупнейших российских предприятий и даже посоревноваться в кибертурнире. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«Столица Татарстана во второй раз примет Всероссийский слет студенческих трудовых отрядов — спустя 18 лет. Одним из ярких событий станет церемония открытия 10 ноября, но программа стартует 9-го [числа]. Всего мы планируем принять порядка 2,5 тыс. ребят со всей России и Белоруссии. В конце будут объявлены лучшие отряды и региональные отделения в стране. Очень приятно, что с завтрашнего дня Казань станет сердцем студотрядов России», — отметила спикер.

На самом слете будут организованы панельные дискуссии, круглые столы, встречи с работодателями. В частности, проведут свои выставки большие госкорпорации, в том числе и татарстанские. Там же начнутся конкурсные испытания для участников по медицинскому, сельскохозяйственному, педагогическому, производственному и другим направлениям, пояснила замминистра.

«В завершение слета состоится творческий фестиваль, который завершится большим гала-концертом. Будут представлены лучшие номера со всей России. Параллельно будет проходить спартакиада и кибертурнир», — добавила Сабирова.

Центральный штаб доверил Татарстану проведение Всероссийского слета исходя из успехов регионального отделения, которое ежегодно находится в топе по России по многим ключевым показателям, убежден директор Центра студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан Василий Ислаев.

«Существует рейтинг региональных отделений движения. В последние три года мы в топе, стремимся к лучшим показателям. Особенно выделяем трудоустройство молодых людей. Мы дополнительно ведем работу по направлениям для студотрядов. Заходим и в тяжелую промышленность, и в химическую отрасль с определенным допуском, создаем инженерные отряды. Мы стараемся быть локомотивом развития студенческих отрядов для всей страны», — заявил он.

Мнение об успехах Татарстана в развитии движения студенческих отрядов поддержал и руководитель Центрального штаба Российских студенческих отрядов, член Общественной палаты РФ VIII созыва Дмитрий Парамонов.

«В Казани соберется самая активная и трудолюбивая молодежь нашей страны. Этот слет станет самым большим после пандемии [коронавируса]. Татарстанское региональное отделение, действительно, у нас ежегодно в топах рейтингов, надеюсь, что в этом году тенденция сохранится», — сообщил он.

Руководитель студотрядов России рассказал и о планах движения на 2024 год, который станет для него юбилейным. По его словам, по всей стране пройдет около 70 мероприятий, будет организована акция «Снежный десант». Также запланирована встреча активистов движения с Президентом РФ Владимиром Путиным, который сам трудился в студотряде в начале 70-х годов.