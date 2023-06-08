Путин направил приветствие участникам форума министров образования «Формируя будущее»

Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам I Международного форума министров образования «Формируя будущее», организованного в столице Татарстана. Его опубликовала пресс-служба Кремля.

«Рады видеть в гостеприимной Казани руководителей министерств дошкольного, общего и высшего образования из многих государств планеты, а также педагогов и представителей авторитетных научных организаций. Вам предстоит обсудить широкий круг профессиональных вопросов, связанных с развитием сферы образования, обменяться опытом и передовыми технологиями, практиками в этой области», — заметил российский лидер.

Путин выразил уверенность, что «человек, его знания, кругозор, стремление постигать новое становятся — уже стали — главной движущей силой развития в ХХI веке». «И потому очень важно, чтобы во всех странах люди имели равные возможности для реализации своего таланта, для получения образования, а государства гарантировали его доступность, активнее внедряли современные стандарты <…>», — добавил он.

Вместе с тем, по его мнению, образовательные учреждения должны не только давать «добротный багаж знаний и навыков», но и прививать «молодому поколению ценности, основанные на традициях и культуре своих стран и народов».

«Россия имеет мощный образовательный потенциал, сильные педагогические и научные школы. За последние двадцать лет в нашей стране проведена модернизация всей системы образования. И такая работа, донастройка образовательных программ постоянно продолжается с учетом растущих запросов молодежи, стремительных общественных, экономических, технологических изменений в мире и, конечно, тех новых масштабных задач, которые мы решаем в рамках национальной повестки развития», — убежден Путин.

Президент РФ сказал, что сейчас в России все дети имеют равный доступ к бесплатному качественному дошкольному, общему и дополнительному образованию, и назвал созданную в стране систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «одной из самых результативных в мире».

Владимир Путин высказал готовность делиться опытом реализации лучших образовательных практик, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также оказывать помощь в создании инфраструктуры образования по российским стандартам, и добавил, что РФ «имеет уникальный опыт внедрения цифровых и дистанционных образовательных технологий».

«Россия готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие нашей страны. Такой живой, честный обмен идеями, оригинальными подходами очень важен. При этом считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания», — подчеркнул Президент РФ.

По его словам, руководство России поддерживает «права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей».

«Рассчитываю, что в ходе форума вы предложите и обсудите новые интересные совместные проекты, а выработанные вами рекомендации послужат совершенствованию и развитию сферы образования в ваших странах», — заключил Владимир Путин и пожелал участникам «плодотворной работы и всего самого доброго».