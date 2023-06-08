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В Казани стартует Международный форум министров образования «Формируя будущее»
Международный форум министров образования «Формируя будущее» откроется сегодня в Казани. Мероприятие, которое впервые пройдет в Татарстане, организовано Минпросвещения России и Правительством РТ. Площадкой для проведения деловой программы форума станет технопарк в сфере высоких технологий «IТ-парк имени Башира Рамеева».
«В ходе форума будут продемонстрированы успехи отечественной системы образования, представлен иностранным руководителям в сфере образования передовой опыт России, который позволит решать актуальные вызовы развития образовательной среды», – сообщили в Минобрнауки РТ.
Участники форума обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного обучения, работу с молодежью, детский отдых, обучение русскому языку в зарубежных странах. Кроме того, представители разных стран обменяются опытом развития систем образования и смогут укрепить международное взаимодействие.
Ожидается, что с основными докладами выступят помощник Президента России Андрей Фурсенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Форум станет одним из крупнейших тематических событий, которое соберет более 20 министров из дружественных стран. Среди стран-участниц заявлены Египет, Сенегал, Мали, Зимбабве, Центральноафриканская Республика, Сирийская Арабская Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Мьянма, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан и другие.
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