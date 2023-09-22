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Путин направил приветствие участникам форума «Историко-культурное наследие России»
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям IX парламентского форума «Историко-культурное наследие России». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер заметил, что форум смог превратиться в «значимое событие в жизни страны», «масштабное, авторитетное мероприятие с широким представительством и неизменно актуальной повесткой».
«Вы обсудите не только вопросы сбережения истории и культуры народов России, но и роль традиционных ценностей в формировании духовно-нравственных ориентиров и укреплении межнационального согласия», — добавил Путин, сочтя эту задачу актуальной.
Президент также обратил внимание на то, что местом проведения форума стал Дагестан, упомянув и столетие поэта Расула Гамзатова.
«Убежден, форум внесет созидательный вклад в сохранение и приумножение культурного многообразия нашего Отечества. Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего», — заключил Владимир Путин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что участие в работе IX парламентского форума «Историко-культурное наследие России» принимает Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.
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