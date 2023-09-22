Путин направил приветствие участникам форума «Историко-культурное наследие России»

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям IX парламентского форума «Историко-культурное наследие России». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер заметил, что форум смог превратиться в «значимое событие в жизни страны», «масштабное, авторитетное мероприятие с широким представительством и неизменно актуальной повесткой».

«Вы обсудите не только вопросы сбережения истории и культуры народов России, но и роль традиционных ценностей в формировании духовно-нравственных ориентиров и укреплении межнационального согласия», — добавил Путин, сочтя эту задачу актуальной.

Президент также обратил внимание на то, что местом проведения форума стал Дагестан, упомянув и столетие поэта Расула Гамзатова.

«Убежден, форум внесет созидательный вклад в сохранение и приумножение культурного многообразия нашего Отечества. Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего», — заключил Владимир Путин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что участие в работе IX парламентского форума «Историко-культурное наследие России» принимает Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.