Фарид Мухаметшин: Каждый народ стремится сохранить свой язык и культуру

форум «Историко-культурное наследие России». Участие в его работе принимает Председатель Государственного Совета РТ, заместитель председателя Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации, председатель совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Мероприятие проводится начиная с 2009 года. В этом году оно приурочено к столетию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, его тема — «Культурное наследие — основа межнационального взаимопонимания народов России».

Председатель Госсовета РТ присоединился к работе секции «Межнациональное, межкультурное и межконфессиональное взаимодействие и добрососедство государств и народов». «Являясь самым ярким воплощением дружбы народов нашей многонациональной Родины, Расул Гамзатов оставил после себя богатейшее наследие. У нас в республике стихи Расула Гамзатова начали переводить на татарский язык еще в 1960-е годы, а его произведение „Высокие звезды“ опубликовали на татарском языке уже через год после выхода этого издания на русском языке в Москве. Труды Расула Гамзатова чрезвычайно важны в воспитательной работе с молодежью», — заметил он.

Мухаметшин также подчеркнул важную роль, которую сегодня играют институты гражданского общества в развитии диалога народов и культур многонациональной России. «Сохранение, изучение и развитие языков, традиций, обычаев крайне востребованы у жителей нашей республики. Эту многогранную работу мы выстраиваем через деятельность Ассамблеи народов Татарстана, которая на протяжении 30 лет аккумулирует базовые направления работы в сфере сохранения этнокультурного многообразия народов, населяющих Татарстан, укрепления межнационального и межконфессионального согласия», — добавил он.

«В республике найден эффективный инструмент сохранения межнационального мира и согласия. Авторитет этой организации ежегодно растет», — уверен политик.



В состав Ассамблеи народов РТ входят 258 национально-культурных объединений, представляющих интересы 36 этносов. Ежегодно проводится свыше 1,5 тыс. мероприятий, направленных на поддержку национальных традиций и культур. Большие возможности для изучения родного языка и культуры 25 национальностей предоставляет Многонациональная воскресная школа. «Каждый народ стремиться сохранить свой родной язык, культуру и лучшие традиции, где бы он ни находился», — подчеркнул Мухаметшин.

Традиционным стало участие руководителей национальных культурных автономий в работе республиканских делегаций при визитах за рубеж, встречи руководства республики с соотечественниками и представителями национальных культурных автономий во время этих визитов. Раис Татарстана Рустам Минниханов всегда находит время для такого общения. Формы «народной дипломатии» способствуют развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного диалога, вносят свой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания государств и народов, уверен Председатель Госсовета РТ.

«Не случайно парламентский форум в этом году проходит на гостеприимной земле Дагестана. Многонациональная республика, в которой говорят на различных языках и исповедуют разные религии, показывает пример того, как надо работать в этом направлении, насколько важно сохранять и приумножать фундаментальные ценности, которые являются основой развития любого общества. Только в мире и согласии можно созидать», — выразил уверенность Фарид Мухаметшин, общаясь позднее с журналистами.

На секции, посвященной поддержке многонациональной культуры России, укрепления и развития традиционных духовно-нравственных ценностей, заместитель председателя Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова рассказала об опыте Татарстана по сохранению и укреплению историко-культурного достояния.

«В Татарстане много делается для укрепления гражданского единства. В нашей республике, где проживают представители 175 национальностей, большое внимание уделяется вопросам сохранения и развития родных языков и культур, национальному образованию. В частности, в Татарстане работают школы, где изучаются чувашский, удмуртский, марийский, мордовский, чувашский языки, а также иврит», — отметила парламентарий, напомнив и о праздниках народов РТ, которые стали настоящими культурными брендами.

Помимо прочего, на форуме представили реализованный в Татарстане историко-этнографический проект по воссозданию традиционной одежды народов Поволжья второй половины XIX — первой половины XX веков.