Путин направил поздравление победителю в заплыве на 400 метров вольным стилем

Глава РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму паралимпийскому спортсмену Андрею Николаеву, который взял золото на XVI Паралимпийских летних играх в Токио в заплыве на 400 метров вольным стилем, передает пресс-служба Кремля.

«На дистанции 400 метров вольным стилем Вы финишировали первым, не оставив своим соперникам ни единого шанса на победу. Уверен, что этот большой успех станет для Вас вдохновляющим стимулом для новых свершений», — отметил российский лидер в поздравительной телеграмме.

На сегодняшний день Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио.

Соревнования проводятся в столице Японии с 24 августа по 5 сентября.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму победителю XVI Паралимпийских летних игр в Токио в соревнованиях по легкой атлетике в дисциплине толкание ядра Владимиру Свиридову, о чем сообщал «Татар-информ».