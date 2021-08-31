Путин поздравил паралимпийца, победившего в дисциплине толкание ядра

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму победителю XVI Паралимпийских летних игр в Токио в соревнованиях по легкой атлетике в дисциплине толкание ядра Владимиру Свиридову. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«В соревнованиях по толканию ядра Вы продемонстрировали настоящий спортивный характер и волю к победе, установили мировой рекорд и по праву заняли высшую ступень пьедестала почёта. Искренне рад за Вас», — отметил глава РФ.

На Паралимпийских играх в Токио 31-летний легкоатлет установил новый мировой рекорд в толкании ядра, показав результат 16,67 метра.

В данный момент Россия занимает третье место по числу золотых медалей.