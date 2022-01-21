Путин напомнил Президенту Финляндии, что РФ ждет реакции на документы по безопасности

Москва ожидает конкретную и развернутую реакцию на проекты документов по безопасности, заявил Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Об этом сообщает РИА Новости.

«Владимир Путин подробно информировал об основополагающих российских подходах, подчеркнув, что в Москве ожидают обещанную партнерами по переговорам письменную, конкретную и развернутую реакцию на проекты документов о предоставлении юридических гарантий безопасности РФ», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Во время разговора двух президентов также отмечалась важность соблюдения принципа неделимости безопасности, зафиксированного в базовых документах ОБСЕ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия до сих пор ожидает ответа от США и их союзников в НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности.

Сегодня министр иностранных дел России намерен обсудить эту тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.