Путин напомнил, что право на самоопределение народов зафиксировано в уставе ООН

Право на самоопределение народов зафиксировано в уставе ООН, напомнил Президент России Владимир Путин, говоря о референдумах, прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Это неотъемлемое право, которое закреплено первой статье устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределении народов. Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков», — сказал Президент.

Сегодня, 30 сентября, в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, проходит церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. В состав России будут приняты четыре новых региона, где прошли референдумы: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Здесь же в 2014 году состоялось подписание договора о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав России.

«Это воля миллионов людей», — подчеркнул глава государства.

28 сентября В ДНР, ЛНР, на Херсонщине и в Запорожье были объявлены результаты референдумов. Подавляющее большинство жителей данных территорий проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.