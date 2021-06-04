Путин намерен следить за матчами сборной России на Евро-2020

Президент России Владимир Путин, как и вся страна, будет следить за матчами национальной сборной на чемпионате Европы по футболу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«За матчами нашей сборной будет следить вся страна. И, конечно же, и Президент России, это совершенно обязательно», — приводит слова пресс-секретаря главы государства «Российская газета».

Кроме того, Песков пожелал российским футболистам такого же успеха, который традиционно сопутствует отечественным фигуристам.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года стартует 11 июня. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, включая четвертьфинал. В сборную России вызваны два игрока казанского «Рубина»: голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».