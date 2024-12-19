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Путин: Нам есть с кем говорить на Украине, многие мечтают избавиться от неонацистов
России есть с кем разговаривать на Украине, так как там много наших ребят, которые мечтают о свержении неонацистского режима. Об этом во время подведения итогов года сообщил Президент России Владимир Путин.
«Нам есть с кем говорить на Украине. Там много наших ребят, которые вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима», – заявил глава государства.
Он также отвечал на вопросы о новой системе «Орешник» и заверил, что России будет кому сообщить, если системы ПВО на Украине смогут дать ответ новой российской установке. Однако пока таких решений нет.
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