России есть с кем разговаривать на Украине, так как там много наших ребят, которые мечтают о свержении неонацистского режима. Об этом во время подведения итогов года сообщил Президент России Владимир Путин.

«Нам есть с кем говорить на Украине. Там много наших ребят, которые вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима», – заявил глава государства.

Он также отвечал на вопросы о новой системе «Орешник» и заверил, что России будет кому сообщить, если системы ПВО на Украине смогут дать ответ новой российской установке. Однако пока таких решений нет.