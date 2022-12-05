Путин наградил волонтера, который эвакуировал более 30 тыс. жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемония вручения премии #МыВместе наградил волонтера года. Им стал руководитель народной дружины Донецкой народной республики Владимир Тараненко, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я хочу поблагодарить Владимира Владимировича, граждан нашей большой страны за поддержку волонтерского движения, за поддержку Донбасса и за то, что мы наконец-то дома», — сказал Тараненко после того, как получил статуэтку «Волонтер года — 2022» из рук главы государства.

«Слово „волонтер“ — оно международное. А вот „доброволец“ — это, по-моему, чисто наше, российское. И в нем заложен огромный смысл. Доброволец — человек, который что-то делает, что-то очень полезное для других, по доброй воле. Вот это — суть, сердцевина всего движения и каждого из вас. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с Днем добровольца. Всего доброго», — заметил после этого Путин.

Владимир Тараненко вместе с командой эвакуировал более 30 тыс. жителей Донбасса и организовал доставку гуманитарных грузов.

Кроме того, как сообщал ранее «Татар-информ», на церемонии вручения премии #МыВместе Владимир Путин отметил, что к волонтерскому движению в России присоединилось более 21 млн человек — более 15% от общего числа жителей страны.