Путин: В России более 21 млн волонтеров — целая армия

К волонтерскому движению в России присоединилось более 21 млн человек. Это более 15% от общего числа жителей России, рассказал на церемонии вручения премии #МЫВМЕСТЕ Президент России Владимир Путин.

«Это более 15% всего населения нашей огромной страны – целая армия!» – заметил он.

Он отметил, что волонтеры бескорыстно помогают тяжелобольным в хосписах, поддерживают правопорядок и сопровождают крупнейшие спортивные события, заботятся о природе. Отдельно глава государства упомянул тех, кто отправился в зону специальной военной операции, помогает семьям участников СВО, мобилизованных.

«И, конечно, мы будем делать все, чтобы поддерживать волонтерское движение и чтобы имена наиболее достойных – а достойных среди волонтеров очень много – с началом той же СВО многие из вас напрямую, чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям на месте, рискуя своим здоровьем и жизнью», – заметил он.

Путин подчеркнул, что это «не обязаловка» – люди поддерживают военных и людей в зоне СВО исключительно по зову сердца. Из поступков таких людей и складывается то, что называется национальной идентичностью.