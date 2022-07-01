Путин наградил тренеров, подготовивших победителей Олимпиады и Паралимпиады в Токио

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил специалистов, подготовивших российских победителей XXXII летних Олимпийских игр и XVI летних Паралимпийских игр 2020 года, прошедших в Токио в 2021 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, основатель работающей в Казани Академии тенниса его имени.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждена главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская. В столице Татарстана действует носящая ее имя школа синхронного плавания.

Кроме того, с победой на Олимпиаде в Токио татарстанской фехтовальщицы Марты Мартьяновой связано награждение специалиста Артура Ахматхузина, который является ее личным тренером, и главного тренера сборной России по фехтованию Ильгара Мамедова. Ахматхузин удостоен ордена Почета, Мамедов — ордена Дружбы.

Серебряные медали на Играх 2020 года завоевали казанские волейболисты Максим Михайлов, Артем Вольвич, Валентин Голубев и Дмитрий Волков, а также пловец Александр Красных. О тогдашних успехах татарстанских спортсменов можно подробнее прочитать в материале «Татар-информа».