Путин наградил Терешкову орденом Гагарина

Президент России Владимир Путин наградил Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову орденом Гагарина.

«За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность», – говорится в документе.

Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт. Космический полет совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6» по программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Орден Гагарина глава государства учредил в конце мая 2023 года.