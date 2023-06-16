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Путин наградил Терешкову орденом Гагарина
Президент России Владимир Путин наградил Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову орденом Гагарина.
«За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность», – говорится в документе.
Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт. Космический полет совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6» по программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Орден Гагарина глава государства учредил в конце мая 2023 года.
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