Путин учредил в России орден Гагарина

В России учрежден орден Гагарина. Соответствующий указ подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.

В документе говорится, что новым орденом начнут отмечать россиян «за успешное выполнение пилотируемого космического полета, программы пилотируемого космического полета по исследованию, освоению и использованию космического пространства». Кроме того, им будут награждать за выдающиеся заслуги в организации и реализации таких полетов и в реализации госполитики в области космической деятельности, в частности в целях обороны и безопасности страны, подготовку научных и инженерных кадров, разработку, производство, испытания и безаварийную эксплуатацию ракетно-космической техники.

Помимо россиян, награду могут получить иностранцы, эффективно сотрудничающие с Россией в области исследования и использования космического пространство.

Также награждены могут быть целые коллективы — за достижения в развитии отечественной космонавтики.