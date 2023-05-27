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Путин учредил в России орден Гагарина
В России учрежден орден Гагарина. Соответствующий указ подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.
В документе говорится, что новым орденом начнут отмечать россиян «за успешное выполнение пилотируемого космического полета, программы пилотируемого космического полета по исследованию, освоению и использованию космического пространства». Кроме того, им будут награждать за выдающиеся заслуги в организации и реализации таких полетов и в реализации госполитики в области космической деятельности, в частности в целях обороны и безопасности страны, подготовку научных и инженерных кадров, разработку, производство, испытания и безаварийную эксплуатацию ракетно-космической техники.
Помимо россиян, награду могут получить иностранцы, эффективно сотрудничающие с Россией в области исследования и использования космического пространство.
Также награждены могут быть целые коллективы — за достижения в развитии отечественной космонавтики.
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