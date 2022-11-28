Путин наградил татарстанца званием «Заслуженный строитель России»
Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ о награждении россиян государственными наградами и почетными званиями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Среди награжденных оказался и один представитель Татарстана — гендиректор ООО «Евростиль» Ильнар Гайсин. За заслуги в своей области и многолетний добросовестный труд он был отмечен почетным званием «Заслуженный строитель Российской Федерации».
Помимо него, в документе значатся судьи, дипломаты, главы регионов, медики и представители других профессий из разных субъектов России.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России наградил четырех татарстанцев медалью ордена «Родительская слава».