Путин наградил татарстанца званием «Заслуженный строитель России»

Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ о награждении россиян государственными наградами и почетными званиями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди награжденных оказался и один представитель Татарстана — гендиректор ООО «Евростиль» Ильнар Гайсин. За заслуги в своей области и многолетний добросовестный труд он был отмечен почетным званием «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Помимо него, в документе значатся судьи, дипломаты, главы регионов, медики и представители других профессий из разных субъектов России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России наградил четырех татарстанцев медалью ордена «Родительская слава».