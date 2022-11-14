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Общество
14 ноября 2022  16:47

Путин наградил четверых татарстанцев медалью ордена «Родительская слава»

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «Родительская слава» жителей Татарстана Гульназ Гилазовой, Мансура и Лилии Гильмурадовых, Айдара Фаретдинова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Орден для награждения граждан России за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей в 2008 году учредил экс-глава государства Дмитрий Медведев. Награжденным родителям (усыновителям) вручаются один орден и одна грамота. 

Кроме того, согласно документу о вручении государственных наград от 14 ноября 2022 года, подписанному Путиным, почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федераци» удостоили  заведующего кафедрой Казанского государственного энергетического университета Владимира Ильина.

Напомним, Путин также наградил председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина и генерального директора «Татавтодора» Айрата Шаймиева.

 

#Владимир Путин #госнаграды #Общество
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