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Путин наградил супружескую пару из Татарстана медалью ордена «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении медали ордена «Родительская слава» жителям Татарстана Ильдару и Гульнур Рафиковым. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Эту госнаграду за укрепление института семьи с 2010 года получают родители, воспитывающие от четырех и более своих или усыновленных детей.
Также, согласно документу, замдиректора и главный инженер «Трастовой компании „Татмилеорация“» Альберт Зарипов был удостоен почетного звания Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
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