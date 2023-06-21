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Общество 21 июня 2023 14:16

Путин наградил супружескую пару из Татарстана медалью ордена «Родительская слава»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении медали ордена «Родительская слава» жителям Татарстана Ильдару и Гульнур Рафиковым. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эту госнаграду за укрепление института семьи с 2010 года получают родители, воспитывающие от четырех и более своих или усыновленных детей.

Также, согласно документу, замдиректора и главный инженер «Трастовой компании „Татмилеорация“» Альберт Зарипов был удостоен почетного звания Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

#Владимир Путин #госнаграды
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